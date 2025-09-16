16日の石川県内は汗ばむ陽気となり、金沢では32度を超えました。そんな中、金沢市内では続々と秋の草花が咲き始めています。 願掛け寺として知られる香林寺。清水 りか 記者：「こちらの白い彼岸花、まだ、まばらですが、きれいに咲いています」少しずつ咲き始めた白を中心に、今月下旬には赤やピンクの彼岸花が1万本咲き、見頃を迎えるとライトアップされます。 東京からの観光客：「咲いてると思ってなかったんで」「最初