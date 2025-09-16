国内で初めて繁殖に成功したマルミミゾウの赤ちゃんが16日、ひと足早く報道公開されました。17日からは時間を制限した上で一般公開が始まる予定です。■宮脇靖知キャスター「今、姿が見えました。お母さんと一緒に歩くかわいらしいゾウの赤ちゃん。 少し甘えるような仕草もしています」広島市の安佐動物公園で報道陣に公開されたのはマルミミゾウの「メイ」と先月5日に誕生したオスの赤ちゃんです。メイの授乳で毎日500グラ