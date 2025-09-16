土地を売買する際の価格の基準となる地価が発表され、県内は全体でみると、34年連続の下落となりました。県全体の、1平方メートルあたりの平均価格は、4万2100円で、34年連続の下落となりました。下落幅は0.9％と、24年に比べ縮小しています。商業地の最高価格は、鹿児島市東千石町14番3の1平方メートルあたり104万円。上昇率が最も大きかったのは、鹿児島市山之口町8番40で、5％伸びています。コロナ渦で需要が