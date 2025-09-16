冷凍庫に妻の遺体を遺棄した罪に問われた夫に、検察側は懲役１年を求刑しました。野中秀紀被告（６３）は約５年前に亡くなった妻・まりこさん（当時５３）の遺体を、滋賀県長浜市にある住宅の冷凍庫に遺棄した罪に問われています。また、冷凍庫が置かれていた住宅に住む野中被告の親族だった岩瀬浩一郎被告（７２）と息子の龍彦被告（４９）が、冷凍庫の周囲に消臭剤を置くなどして死体遺棄を手助けした罪に問われています。