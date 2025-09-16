解体中のアパートから発見された白骨化した遺体。警察が死体遺棄事件も視野に捜査しています。９月１３日、大阪府茨木市下中条町にある２階建ての木造アパートを解体していた工事作業員から「白骨を発見した」と通報がありました。警察によりますと、白骨化した遺体はアパートの一階の床下から見つかったということで司法解剖の結果、５０歳から６０歳代の女性とみられ、死後十数年以上たっているとみられるということです。