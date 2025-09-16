北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さん夫婦が姶良市で講演しました。市川さんは「拉致問題という人権問題を風化させないでほしい」と訴えました。姶良市で講演を行ったのは北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんと妻の龍子さんです。（市川修一さんの兄・健一さん）「日本政府が毅然とした態度で北朝鮮に対応していくためにはどうしても国民の後押しが欠かせない。被害者全員が祖国の土を踏むまで拉致問