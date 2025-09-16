16日、県と市の担当者がアメリカ軍岩国基地を訪れFCLPを実施しないことをアメリカ軍に直接要請しました。応対したアメリカ軍の担当者からは「地元の懸念は理解している」としたうえで「訓練による影響を最小限にする」などと回答があったということです。（岩国市 石本英二 基地政策担当部長）「到底実施を容認できるものではないと強く申し入れた。地元、地域の皆さまへの影響を最小限にするため適切なバランスを保つよう引き続き