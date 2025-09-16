「大屋根リング」の北東部分２００ｍを大阪市が公園として整備し、管理する案で合意しました。（大阪府吉村洋文知事）「僕がこだわったのはリングの造形・形・姿・上を歩ける。つまり原型に近い形で一部残す、これが重要」大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の保存について９月１６日、博覧会協会や経済界など関係機関による検討会が行われ、大屋根リングの北東２００ｍとその周辺は、大阪市が公園や緑地などとして