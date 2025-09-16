今年も国内主要3ツアーでナショナルオープンが開催される。16日、日本ゴルフ協会（JGA）がリモートで「JGA主催オープンゴルフ選手権記者会見」を行った。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイング会見には、共催のNHKからスポーツ中継部プロデューサーの福田健二氏、JGAオープン事業本部長兼チャンピオンシップボード委員・専務執行役の山中博史氏、同ゼネラルプロデューサーの戸張捷氏が登壇。大