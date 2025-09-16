土地の取引価格の指標となる広島県内の地価が公表されました。再開発が進むJR広島駅周辺では価格が大きく上昇しました。■金丸真帆記者「路面電車の駅前大橋ルートの目の前のこちらのビルが、県内で最も上昇率が大きい土地でした」県内421地点の地価調査で上昇率が最大だったのは広島市南区京橋町1の3です。JR広島駅の再開発に伴い、18.9パーセント上昇し1㎡あたり195万円となりました。県全体では「住宅地」の