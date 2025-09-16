路上で女性にわいせつな行為をしようとしたとして逮捕された45歳の男性について、東京地検は不起訴処分にしました。今年5月、東京・江戸川区の路上で面識のない20代の女性にわいせつな行為をしようとしたとして先月、逮捕された45歳の男性について、東京地検は16日付で不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。