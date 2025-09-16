島根県安来市の「グルメ＆コーヒー舶来屋」で発生した食中毒で、県は16日、新たに17人の患者を確認したと発表した。患者数は9歳以下の男女2人を含む70代までの計94人で、これまでに27人が入院した。松江保健所は提供されたハンバーグの加熱が不十分だったとみている。県によると94人は8月29日〜9月8日に来店後、腹痛などの症状を訴えた。県別内訳は島根57人、鳥取26人、岡山と広島が各2人、愛知と兵庫が各1人。残る5人は調査中