そごう・西武は、大規模改装している西武池袋本店（東京都豊島区）の地下食品売り場を１７日から順次オープンする。地下１階のスイーツ・ギフト売り場に続き、今月２５日には地下２階の総菜売り場などで営業を始める。「デパ地下」の全面オープンは来年１月以降になる予定だ。１６日、スイーツ・ギフト売り場を報道陣に公開した。店内調理の「できたて」スイーツを拡充したのが特徴で、店内で焼き上げるフィナンシェやみたら