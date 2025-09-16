オリジナルデザインマンホールを手に持つ、JAPAN UNDERGROUND 代表 足立拓海氏〈佐渡国際トライアスロン大会〉株式会社TAK JAPANが展開するブランド「JAPAN UNDERGROUND」は、2025年9月、佐渡市にてブランド初となるオリジナルデザインマンホールを設置した。2025年9月7日（日）に開催された「佐渡国際トライアスロン大会の開会式」では、代表の足立が登壇し、これまでの挑戦と本プロジェクトの意義を来場者に直接伝えた。■佐渡市