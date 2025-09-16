【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】打席に立っただけで…スタジアムが“異様な盛り上がり”ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。土壇場で追いついた9回裏、サヨナラの期待を背負って第5打席に登場すると、ドジャースタジアムは異様な熱気に包まれた。4-5とドジャースが1点ビハインドで迎えた9回、1死