俳優の瀬戸朝香（48）が、お祭りを満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】“パパそっくり”と話題の長男との家族ショット2007年に元V6の井ノ原快彦と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と2人の子どもがいる瀬戸。これまでInstagramで、「後ろ姿がパパそっくり」と話題になった長男との2ショットや、「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」とコメントが寄せられた親子ショット、さらにはロケで訪れた