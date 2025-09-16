「イースタン、西武３−６巨人」（１６日、カーミニークフィールド）巨人が延長十回タイブレークの末に西武を下し、２年ぶり２９度目のイースタン・リーグ優勝を決めた。就任２年目の桑田真澄２軍監督（５７）は、選手たちの手で３度、宙に舞った。２点リードの八回には西武に同点に追いつかれて延長戦に突入。それでも無死一、二塁から始まる延長十回のタイブレークでは１点を勝ち越し、なお２死一、二塁から佐々木の中越え