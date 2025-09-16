Snow Man目黒蓮（28）が16日、東京・新国立美術館で行われた、展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコールに登壇した。光沢のあるジャケットに、イタリア発祥のラグジュアリーブランド「ブルガリ」のブローチや指輪を身につけ登場。「今日の衣装は僕にとって、これまでの人とのつながりやいろんな思いが詰まったコーディネート。デニスという人が僕の友人のような、一緒にお仕事をさせていただ