IVEチャン・ウォニョン（21）が16日、東京・新国立美術館で行われた、展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコールに登壇した。大胆にデコルテを露出した純白のドレス姿で、女神のような美スタイルを披露。胸元などにはイタリア発祥のラグジュアリーブランド「ブルガリ」のジュエリーを輝かせた。「ブルガリの輝きを引き出すためにロングドレスにしました。フィッティングの時からドキドキして