子どもたちの日常に潜むリスクと、それに対する“備え”の重要性を伝えるべく、異色のタッグが実現した。キリンビバレッジと東京海上日動火災保険は9月11日、聖ドミニコ小学校の生徒を対象に、「防災×免疫」をテーマとした特別授業を開催。それぞれの専門分野を活かし、日頃から健康や震災に備えておく必要性を強調した。聖ドミニコ小学校(東京都世田谷区)○■キリン×東京海上日動が「防災×免疫」の特別授業を実施!9月1日の「防