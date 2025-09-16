巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）は１６日のイースタンリーグ・西武戦（カーミニーク）で５回４安打１失点と好投。右膝痛により二軍調整中の左腕は降板後、現在の心境を語った。実戦復帰後２度目の登板となったグリフィンは、２回まで走者を出しながらも併殺を奪うなどして無失点に抑えた。だが１点リードの３回に先頭の柘植に右前二塁打を許し、一死三塁から平沢の中犠飛で同点に。しかしその後は４回に三者凡退、５