9月中旬に入ってもまだまだ暑い日が続いていますが、季節は少しずつ本格的な秋へと向かっています。 食卓にも秋の味覚が並び始めていますがことし、サンマやブドウなどにはある変化が起きているようです。 秋の味覚の代表格”サンマ”。 ここ数年漁獲量が減っていましたが… 8月、全国で水揚げされたサンマはおよそ4987トンと2024年の同じ時期と比べて2倍近い量に上っています。 近畿大学の有路昌彦教授によりますと2025年は