楽しそうに稲を刈り取る、豊田市立新盛小学校の児童19人。学校近くのおよそ400平方メートルの田んぼで、愛知のブランド米「ミネアサヒ」を栽培し、16日は祖父母や地域のボランティアと一緒に収穫しました。小学4年生：「生まれて初めてです。とても心の中に残ると思います」小学3年生：「難しいと思っていたけど、みんなと楽しくできてよかったです」収穫したおよそ100キロのコメは、12月ごろのイベントで五平餅にして味