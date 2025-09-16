3児の母になった今もなお、鈴木亜美の変わらぬスタイルが注目を集めている。9月11日、Instagramに投稿されたのはブラウンのセットアップに黒ベルトを合わせた私服コーデ。膝上丈のパンツから伸びる脚線美と、腕を上げたポーズが健康的な印象を際立たせる一枚だ。「まだまだ暑い日が続きますね。水分とって乗り切りましょう」というコメントも添えられ、夏の終わりを爽やかに感じさせる投稿となった。 ファンの反応も