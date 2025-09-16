丸美屋食品工業は10月9日から、「期間限定 ちいかわカップスープ＜じゃがいものポタージュ＞」「同＜かぼちゃのポタージュ＞」を発売する。販売期間は2026年2月28日までの期間限定で、価格は各216円（税込み）。「ちいかわカップスープ」は、お湯を注ぐだけで手軽に食べられるカップスープで、限定の丸美屋オリジナル「キラキラシール」（全10種・2品共通）1枚入り。「＜じゃがいものポタージュ＞」は、じゃがいもとチキンの旨味が