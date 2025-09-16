10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の最終ラインナップが発表された。最終ラインナップで発表されたのは地元・大阪を代表するラッパーのJin Dogg。これで出演アーティスト全15組が出揃った。チケットは既に完売となっているが、今回YouTubeでの生配信も同時にアナウンスされた。「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホッ