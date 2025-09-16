去年12月、北九州市で中学生2人が殺傷された事件で逮捕された、平原政徳容疑者（44）の2度目の鑑定留置が終了しました。平原容疑者は16日夕方、小倉南警察署に移送されました。 平原容疑者は去年12月、北九州市小倉南区のファストフード店で、当時中学3年の男女2人を刃物で刺し、死傷させた疑いです。検察は、平原容疑者の刑事責任能力を調べるため、ことし1月から3か月間、鑑定留置しました。その後、別の専門家による再