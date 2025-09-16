◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）１６日に行われる男子１１０メートル障害の準決勝に１５日の予選を通過した昨年のパリ五輪５位入賞・村竹ラシッド（ＪＡＬ）、野本周成（愛媛競技力本部）が出場。悲願の日本勢初メダルを目指す。レース前、ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は「期待値が高まり過ぎてて、今。あんまり興奮しないようにと思ってるぐらいです」と目を輝かせ