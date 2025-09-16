◆大相撲秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が初日から３連勝。幕内・阿炎（錣山）のもろ手に構わず前に出た。激しい突きで押し倒した。「良かった。足の動き？悪くない。また明日から頑張る」とうなずいた。阿炎には昨年秋場所から３連敗したが、ここ最近は４連勝と克服した。大の里の無傷３連勝は春場所から４場所連続。横綱の地位に慣れたかの問いには「そうですね。はい」と力強く答え、