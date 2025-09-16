「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が１６日までに自身のＳＮＳを更新。先月２７日に発売されたファースト写真集「たまゆら」でのオフショットを公開した。玉井はインスタグラムに「プルメリアってかわいいよね。すき！＃たまゆら＃オフショット＃ＶＮ＃ｌｅｉｃａｑ２」とコメント。ミニ丈の白トップスにデニムショートパンツをあわせた姿でポーズをとる姿を披露した。この投稿にファンからは「詩織ちゃんってかわい