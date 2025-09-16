ドル指数は連日の低下、７月７日以来のドル安水準＝ロンドン為替 ドル指数は連日の低下となっている。きょうは東京午後の９７．３８８を高値に、足元では９７．００９と大台割れ目前へと低下している。７月７日以来のドル安水準になっている。 ドルインデックス＝97.02(-0.29-0.29%)