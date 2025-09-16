ビルロワドガロー仏中銀総裁 債務問題は克服可能 今すぐ対応しなければならない、成功しなければならない、成功できる 隣国はすでに成功している フランスが長期的に見て欧州で出遅れる理由は全くない （仏債務拡大問題について、仏ラジオで）