Ｊリーグは１６日、８月度の「２０２５明治安田ＪリーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」の「月間ベストゴール」「月間優秀監督賞」「月間ヤングプレーヤー賞」「月間ベストセーブ賞」各部門の表彰者が決定したことを発表した。Ｊ１では、ハットトリックを含む４試合で７ゴールと活躍した京都ＦＷラファエルエリアスが２度目の受賞。エリアスは「この賞は自分だけのものではなく私と共に歩み続けてくれた皆とのものです。日々の一