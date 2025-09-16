参議院議員選挙での敗北を受け、辞表を提出していた自民党県連の阿部英仁会長が、大分県連会長を続けることになりました。 大分市（16日） 自民党県連の阿部英仁会長は参議院議員選挙で党の公認候補の選対本部長を務めていて、敗北の責任をとるとして7月に辞表を提出していました。 県連では阿部会長の進退について協議を進めていましたが、各議員が慰留し阿部会長は続投を決めたということです。 そして16日、