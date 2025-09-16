立ち技格闘技「KNOCKOUT」は16日、都内で「KNOCKOUT.58」の会見を行い、追加対戦カードを発表した。KNOCKOUT―REDライト級で前KNOCKOUT―REDライト級王者・重森陽太（30＝クロスポイント吉祥寺）が今年から参戦している小林司（28＝Sports24）と対戦する。前王者の重森は4カ月ぶりの復帰戦。「この試合では重森陽太がやっぱり強いというのを再認識させたいと思う」と意気込む。必然的に王者のゴンナパー（・ウインサ