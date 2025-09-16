ロシアで１２〜１４日に統一地方選が実施された。州知事や首長を選ぶ２０選挙で、プーチン政権与党「統一ロシア」の候補や同党が支持した候補が全勝した。ウクライナ侵略の露側の呼称である「特別軍事作戦」に参加した候補者も多数当選し、政権は、侵略に国民の「信任」を得たとアピールするとみられる。中央選挙管理委員会によると、軍事作戦に参加経験のある１６１６人が地方議員選などに出馬した。統一ロシアは１５日、擁立