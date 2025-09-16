中華そば専門チェーン「天下一品」は2025年9月16日から、公式アプリ内で新たな会員システム「KOTTERIキッズ」を開始しました。味や具材のカスタムも◎インストール無料でお得な情報が届く、天下一品の公式アプリ。新しく誕生した「KOTTERIキッズ」は、対象年齢3歳から小学校入学前の子どもが対象のお得な会員システムです。アプリに子どもの生年月日を登録するだけで、お子様ラーメンが無料になる「KOTTERIキッズ無料クーポン」が