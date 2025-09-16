出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。9月13日（土）に放送された同番組では、MC陣と現役女子プロレスラーがガチバトルを繰り広げた。今回、スタジオには東京女子プロレスの瑞希、上福ゆき、上原わかなが登場。3人は9月に開催される大きなイベントの告知をかけて、MC陣との勝負に挑んだ。【映像】長嶋一茂、モデル風レスラーに“身体能力”猛アピールも撃沈