西武鉄道は16日、現役の駅係員や乗務員が企画する「スマ☆プラ企画」の一環として、「101系4色並びの夜間撮影会」を開催すると発表しました。2025年10月17日(金)の終電車後、多摩川線白糸台駅に隣接する白糸台車両基地にカラフルな101系車両が集います。普段は入れない終電後の車両基地が舞台西武多摩川線ではグループ各社の鉄道車両を模した様々なカラーリングの101系車両が運行されており、カラフルな電車を楽しめる珍しい路線と