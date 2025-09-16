9月になっても残暑とは言えないほどの厳しい暑さが続いています。この暑さで、秋に旬を迎える果物に“うれしい異変”が起きています。9月16日は高気圧の影響で朝から気温が上昇し、各地の最高気温は、愛知県の豊田が36度、岐阜県の大垣が35.9度など各地で猛暑日になりました。名古屋も35.6度が観測され、年間の猛暑日の日数が観測史上最多となる52日となりました。秋田から来た2人組：「秋田からです。秋田は今、27度とかだも