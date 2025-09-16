AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）・リーグステージ第1節が16日に行われ、サンフレッチェ広島はアウェイでメルボルン・シティと対戦した。2025−26シーズンのACLEが開幕。広島は2024明治安田J1リーグを2位で終え、今大会の出場権を手にしていた。今季は2025明治安田J1リーグだけでなく、JリーグYBCルヴァンカップ、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会と国内すべてのコンペティションで勝ち残っているが、ACLEに