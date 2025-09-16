○串カツ田中 [東証Ｓ] 廣瀬周栄氏など計3先を割当先とする125万0563株万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2405円。 貫啓二会長を割当先とする38万2556株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2614円。 [2025年9月16日] 株探ニュース