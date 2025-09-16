9月15日、シンガー・ソングライターの玉置浩二＆安全地帯は公式サイトを更新。16、17日に予定していた公演を病気を理由に見送ることを発表。心配の声があがっている。「玉置さんは、公式サイトで16〜17日に予定していたアクトシティ浜松と四日市市文化会館の公演をキャンセルすることを告知しました。現在、8月〜11月にかけて全国ツアーを開催中の玉置さん。9月12日には、公式サイトを通じて新型コロナウイルス陽性と診断され