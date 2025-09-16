9月15日、俳優の松田翔太がInstagramを更新。妻でモデルの秋元梢との2ショットを公開した。10日に誕生日を迎えた松田は、《先日40歳になれました》と報告。《4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました。本当にありがとうございます》と感慨深げにつづった。アップされた写真では、傘を指した松田の後ろから、ひょっこりと顔を出す秋元の姿が。サングラスをかけ、お茶目な表情でこちらをのぞ