特集は焼酎の様々な魅力を発信する「Sho-酎 chu Time」です。ユネスコの無形文化遺産に登録され焼酎ブームの再来に期待が高まる中、さつま町に新たな商品の開発に力を入れる女性杜氏がいます。彼女が造る焼酎とは？（詳しくは動画をご覧ください）