中国メディアの直播吧は13日、中国系サッカー選手のライアン・ラポソ（26）について、市場価値が昨年末時点の150万ユーロ（約2億5950万円）から60万ユーロ（約1億380万円）に下がったと報じた。記事によると、中国甲級リーグ（2部相当）の遼寧鉄人は今年初め、このカナダ出身ミッドフィルダーの帰化選手としての加入に向けて動いたが失敗に終わった。ラポソはその後、米メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに加入したが