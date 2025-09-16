広島県は、アメリカ軍・岩国基地で17日から予定されている着陸訓練を中止するようアメリカ大使館などに文書で要請しました。防衛省によると、アメリカ軍は17日から26日まで岩国基地で空母艦載機の着陸訓練を実施する予定です。大きな騒音を伴うため通常は硫黄島で行いますが火山の噴火により実施が難しいため25年ぶりに岩国基地で行われるということです。中国四国防衛局から訓練について連絡を受けた広島県は16日、周辺地域の騒音