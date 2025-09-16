中国国家鉄路集団は9月16日、今年1〜8月の全国鉄道貨物輸送量は前年同期比3．5％増の26億8300万トンで、鉄道物流の効率と質が上がり続けていると発表しました。 鉄道物流製品は市場の需要と密接に結合し、鉄道・水運連携コンテナ貨物輸送量は前年同期比17．5％増の1148万TEU（20フィートコンテナ換算）でした。 中国の国際貨物輸送は安定的に発展し、「デジタル通関地」建設の推進に伴い、輸送効率と通関の利便性が高まっています