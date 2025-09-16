熊本県は今年7月時点の基準地価を発表しました。県内ではすべての用途で上昇したものの、上昇幅は４年ぶりに縮小しました。 基準地価は一般の土地取引の目安となるもので、今年の県全体の平均変動率はプラス1.7％となり、4年連続で上昇しました。 ただ、去年の上昇幅（1.8％）よりも伸びは鈍化しています。 その要因の一つと見られるのが、TSMCの進出以降、県内の地価をけん引してきた菊陽町や大津町・合志市などの地価の動きで