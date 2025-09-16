「大渦大賞・Ｇ１」（１６日、鳴門）松田大志郎（３７）＝福岡・１０４期・Ａ１＝が水面巧者ぶりを見せている。予選ラストだった４日目１２Ｒは５コースからまくり差して突き抜けて３連単１万４５３０円の好配当の立役者となった。「今（４日目１２Ｒ）のが一番良かった。チルト０・５で伸びだけではなくターン回りなども良かった」と仕上げも順調の域だ。当地は昨年１２月の周年記念こそ予選敗退に終わったが、過去５年でそ